На проспекте Независимости началась масштабная реконструкция

На отрезке от улицы Калиновского до нового здания Национальной библиотеки строители снимают плиты мостовой, которые отслужили почти три десятилетия, убирают старый бордюрный камень, ведут работу по расконсервации фонтанов и сносят морально устаревшие малые архитектурные формы.Здесь установят новые цветники, обновят зеленые насаждения, а ближе к рукотворному руслу канала - разобьют пешеходные дорожки с новой тротуарной плиткой.

Работы предстоит синхронизировать с вводом в строй главного книгохранилища страны. В прилегающем к нему новом парке уже посажено немало деревьев, установлены оригинальные скамейки и светильники, построены пешеходный мост и каскад фонтанов.