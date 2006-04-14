На проспекте имени Газеты <Правда> появится новая жилая застройка

Порядка 160 тысяч квадратных метров жилья можно будет построить на проспекте имени Газеты <Правда> по соседству с Минским международным образовательным центром.Эта территория считается зоной общественной застройки, где жилье занимает лишь 15 процентов. Между тем, по мнению специалистов, здесь целесообразно расположить высокоплотную жилую застройку. К тому же в этом районе есть достаточное количество детских садов, школ, объектов обслуживания. В новые квартиры смогут переехать около 6,5 тысяч минчан. Современные жилые дома появятся и на месте огромной плоскостной автостоянки на проспекте Дзержинского, сформировав достойный облик этой магистрали.