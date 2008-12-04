На проспекте Дзержинского в столице началось строительство студенческой деревни

Аналогов ее нет во всем СНГ. Кстати, это не единственная масштабная стройка в этой части Минска. Весь проспект фактически возведут заново.

На карте Минска уже практически нет "темных" пятен. Она пестрит разноцветием. Центр белорусской столицы в коричневом тоне. И архитекторы утверждают, что в данной палитре – это совсем не скучный цвет. Наоборот. Сердце города свободнее дышит. Яркие фиолетовые пятна производственных территорий все дальше отступают от первого транспортного кольца. Но не только эта стратегия "вытеснения" изменит экологию и социально-экономический профиль столицы. Серых нитей транспортных артерий станет больше. Они укрепляются, расширяются и растут в длину. Все ближе день, когда назначать встречи "у метро в Малиновке" перестанет быть шуткой.



Проспект Дзержинского на участке от проспекта Любимова до улицы Алибекова вот уже третий день живет по новым "дорожным" правилам. Знак "проезд закрыт", в народе прозванный "кирпичом", – как нельзя лучше отражает причину изменения маршрутов движения транспорта. Строительство метро. Через пять лет здесь без него не обойтись. Район не только бурно прирастает жилищными комплексами. К 2013 году здесь должна быть завершена еще одна масштабная стройка – студенческой деревни. Пока "стрелки перевели" на улицы дублеры. И некоторые автомобилисты, которым все-таки приходится нынче ездить в обход привычных направлений, не скрывают своего недовольства.

Пересечение Дзержинского и Жукова со временем возьмут в двухуровневое кольцо. Транзитный транспорт пойдет через третий уровень. И не будет мешать потокам автомашин добираться по проспекту до современного торгово-развлекательного центра. Таков замысел и расчет архитекторов.

