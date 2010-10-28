На проспекте Дзержинского в Минске построят 15-этажный дом длиной 700 метров

На четной стороне проспекта Дзержинского планируется построить 15-этажный жилой дом длиной 700 метров. Начнется он от улицы Хмелевского и дойдет до проспекта Жукова.

Дом задуман непрерывным, он будет возвышаться даже над проезжей частью улицы Щорса: большая арка позволит транспорту двигаться по ней. Причем часть здания у перекрестка проспекта Дзержинского и улицы Щорса должна иметь полукруглую вогнутую форму. Таким образом, здесь останется место для площади, где со временем могут появиться фонтаны, скульптуры и другие элементы благоустройства. Неподалеку разместятся входы на станцию метро «Грушевская». Два нижних этажа нового строения займут общественные объекты.

Пока застройщика у объекта нет. Но, по мнению главного архитектора столицы Виктора Никитина, с появлением в этом районе метро и других строений, которые уже возводятся по соседству, найдутся инвесторы и для необычного дома, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ««Минск-Новости».