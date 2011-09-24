На приусадебном участке семьи Князьковых цветов больше, чем в Минском ботаническом саду

Вместо овощей георгины и флоксы. Могилевчанин превратил свой приусадебный участок в настоящий цветник. Одних только георгин здесь более 800 штук. «Спартакус», «Премия», «Ванкувер». Чего здесь только нет.

В семье Князьковых о цветах говорить могут часами. Их разведением пенсионеры занялись около 10 лет назад. Специальную литературу изучали самостоятельно. За экспериментальную площадку сошёл приусадебный участок. В семье и не заметили как их огород медленно, но верно превратился в настоящий ботанический сад.

Любовь Князькова:

Для овощей места нет. Всё растёт между нашими георгинами.

Сначала мы сажаем свеклу, а потом георгины. За это время овощи набирают вес.

14 из 15 соток на этом приусадебном участке занимают цветы. Однолетние и многолетние. Всего более 80 видов различных растений.

Сегодня цветочная коллекция Князьковых - одна из самых масштабных в Беларуси. Среди цветов, бесспорно, доминируют георгины и флоксы. И тех и других здесь около 300 видов. Всего почти 2 тысячи растений. Это даже в два раза больше чем в Минском ботаническом саду.

Александр Князьков:

Одно время у нас было где-то около 400 сортов. Сейчас меньше так как стали более выборочно подходить к выбору. Выбираем более прочные цветоносы и самые-самые красивые.

Любовь Князькова:

Он мне цветы не дарит, он весной клубни мне дарит. И я жду каждое лето, когда они расцветут и меня порадуют своей красотой. Он каждый год что-нибудь новенькое привозит.



О цветочных плантациях Князьковых знают далеко за пределами Могилёва. Специалистов интересует видовое разнообразие коллекции. Обывателей притягивает сюда красота местной флоры и гостеприимство хозяев.

Кстати цветы они никому не продают. Всем желающим составят букет из «ванкувера», «президента сан жуля», «кинга» или «блю парадиза» абсолютно бесплатно.

Сейчас Князьковы готовятся к своей очередной выставке, которая состоится буквально через неделю. Для их любимых георгин, осень - это пора, когда цвет в самой красе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевижение».