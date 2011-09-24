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На приусадебном участке семьи Князьковых цветов больше, чем в Минском ботаническом саду

24 сентября 2011 16:55
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Вместо овощей георгины и флоксы. Могилевчанин превратил свой приусадебный участок в настоящий цветник. Одних только георгин здесь более 800 штук. «Спартакус», «Премия», «Ванкувер». Чего здесь только нет.

В семье Князьковых о цветах говорить могут часами. Их разведением пенсионеры занялись около 10 лет назад. Специальную литературу изучали самостоятельно. За экспериментальную площадку сошёл приусадебный участок. В семье и не заметили как их огород медленно, но верно превратился в настоящий ботанический сад.

Любовь Князькова:
Для овощей места нет. Всё растёт между нашими георгинами.
Сначала мы сажаем свеклу, а потом георгины. За это время овощи набирают вес.

14 из 15 соток на этом приусадебном участке занимают цветы. Однолетние и многолетние. Всего более 80 видов различных растений.

Сегодня цветочная коллекция Князьковых - одна из самых масштабных в Беларуси. Среди цветов, бесспорно, доминируют георгины и флоксы. И тех и других здесь около 300 видов. Всего почти 2 тысячи растений. Это даже в два раза больше чем в Минском ботаническом саду.

Александр Князьков:
Одно время у нас было где-то около 400 сортов. Сейчас меньше так как стали более выборочно подходить к выбору. Выбираем более прочные цветоносы и  самые-самые красивые.

Любовь Князькова:
Он мне цветы не дарит, он весной клубни мне дарит. И я жду каждое лето, когда они расцветут и меня порадуют своей красотой. Он каждый год что-нибудь новенькое привозит.

О цветочных плантациях Князьковых знают далеко за пределами Могилёва. Специалистов интересует видовое разнообразие коллекции. Обывателей притягивает сюда красота местной флоры и гостеприимство хозяев.

Кстати цветы они никому не продают. Всем желающим составят букет из «ванкувера», «президента сан жуля», «кинга» или «блю парадиза» абсолютно бесплатно.

Сейчас Князьковы готовятся к своей очередной выставке, которая состоится буквально через неделю. Для их любимых георгин, осень - это пора, когда цвет в самой красе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевижение».

Фото. Цветочная коллекция семьи Князьковых

Фото. Цветочная коллекция семьи Князьковых

Фото. Цветочная коллекция семьи Князьковых

Фото. Цветочная коллекция семьи Князьковых

Фото. Цветочная коллекция семьи Князьковых

Фото. Цветочная коллекция семьи Князьковых

Фото. Цветочная коллекция семьи Князьковых

Фото. Цветочная коллекция семьи Князьковых

Фото. Цветочная коллекция семьи Князьковых

Фото. Цветочная коллекция семьи Князьковых

# общество # Фотофакт

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