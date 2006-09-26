На прилавке место только качественному товару

Врачи-гигиенисты заверяют, что на прилавки торговых объектов, которые контролируются государственными службами, исключена вероятность попадания некачественной продукции, в том числе овощей и фруктов.

Даже неопытная хозяйка, попадая на рынок, вряд ли уйдёт ни с чем. Как правило, продавцы заинтересованы в том, чтобы продать товар и при этом не потерять авторитет. Единственное, что здесь дают бесплатно, так это советы.

Сейчас самый ходовой товар на столичных рынках - помидоры, огурцы, перец, арбузы и дыни. Если продавец имеет разрешительные документы - значит его товар можно покупать смело.

Радионуклиды и нитраты - главные враги плодоовощной продукции. Однако врачи-гигиенисты заверяют, что эта проблема актуальна лишь в немногих регионах Беларуси. На прилавки магазинов и рынков такие овощи не попадают.

Опасность для покупателей зачастую таится не на прилавках, а за пределами рынка. Овощи и фрукты, которые продают частники, зачастую являются переносчиками инфекционных заболеваний. По ним гуляют мыши, которые оставляют естественные результаты жизнедеятельности.