Новости Беларуси. В Беларуси продолжается уборочная. Вес общереспубликанского намолота на утро 21 августа составил 6 миллионов 614 тысяч тонн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый большой вклад в каравай Беларуси на счету столичных аграриев. В закромах области – почти 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. А вот в Брестском регионе уже в мыслях о будущем урожае. Уборка зерновых там практически завершена. Хозяйства приступили к севу озимых. Не только брестчане заботятся о следующем урожае. Как сделать его более увесистым, задача для всех.

Знакомьтесь: люпин, люцерна и соя. На неделе об этой тройке как подающей надежды говорил Президент во время рабочей поездки в Смолевичский район, где глава государства ознакомился с деятельностью НПЦ по земледелию. Этот центр занимается селекцией и производством семян. «Мы будем стабильно иметь 11-11,5 миллионов зерновых». При каких условиях, рассказал Лукашенко. Александр Лукашенко интересовался работой и перспективами в этом направлении. Это еще и вопрос импортозамещения. В 2023 году на президентских экспериментальных полях опробуют на практике новые подходы в выращивании сельхозкультур. Надо отметить, что люцерна и люпин не новички на белорусских полях. Люцерна идет на корм скоту. Дает хорошие укосы. Но культура с большим потенциалом. Его нужно раскрыть.

А вот люпин белорусское сельхозикебану на время покинул. Хотя в советские годы цвел буйным цветом. Ну, во-первых, это красиво, а еще и выгодно. Сою в промышленных масштабах не выращиваем. Хотя, судя по изменениям климата и селекции, теплолюбивые бобы могут поселиться и на наших землях.