На пороге Госконтроль - игры в сторону

Комитет госконтроля подводит итоги рейдов, предметом которых стали игрушки.

Ревизоры проверяли их безопасность и качество. Итог: в магазинах детский ассортимент абсолютно безопасен для здоровья. Огрехи числятся только за самими продавцами - нарушение правил торговли, отсутствие сертификатов и несоблюдение порядка ценообразования.

... Магазин товаров, бывших в употреблении, или проще - секонд-хэнд, ревизоры навещают не впервой. Накануне во время рейдовой проверки его владельцу вынесли предписания за административные нарушения: в первую очередь за торговлю игрушками б/у. В нашей стране их реализация - запрещена.

Детские радости без гарантий. Игрушки секонд-хэнд сертификации не подлежат. Поэтому нет уверенности, что милый плюшевый медвежонок или яркая пластиковая машинка из Европы не грозят здоровью вашего ребенка.

Предприниматели после предписания госконтроля обязаны сами избавится от запрещенного к реализации детского товара. Игрушки б/у поступают на предприятие по переработке пластика.

Итоговый рейд сегодня показал - вынесенные ранее предписания индивидуальные предприниматели выполняют четко, все замечания учли, недочеты устранили. Семейства могут спокойно отправляться в магазины за игрушками, ведь на страже здоровья детей и спокойствия родителей - совесть продавцов и, главное, бдительность ревизоров.