На помощь сельчанам Витебщины приходят экипажи, завершившие массовую жатву на колхозных полях

Хозяйства Витебской области помогают убирать урожай на частных подворьях. Освободившаяся техника отправляется обмолачивать приусадебные участки.

Заявки от сельчан здесь принимают каждый день. Созданное при сельсовете коммунальное предприятие «Наша забота» берет на себя все крестьянские хлопоты. Кому дров заготовить, кому землю вспахать. Сейчас на повестке дня — уборка урожая.

Юлиан Антонович сеет зерновые каждый год. По-другому домашнюю живность не продержишь. Помнит, как раньше в деревне жали серпами. Сейчас без помощи комбайнера сельчанам, особенно пожилым, не обойтись.

Юлиан Шадуйкис, житель деревни Ивони:

Боже упаси! Никак! Вы ж не представляете, как это раньше серпами жали, а я же это помню.

На своих подворьях крестьяне сеют немного — всего по несколько соток. И добраться до этих участков габаритному комбайну порой непросто. Несмотря на это, сельчанам убрать урожай помогают до последнего зернышка.

Опытный комбайнер Виктор индивидуальный подход найдет и к труднодоступным участкам, и к их владельцам. За эту страду успел обмолотить более сотни частных подворий.

Виктор Хоменков, комбайнер коммунально-унитарного производственного предприятия «Наша забота»:

В этом году вообще прекрасная погода была, и убрали очень хорошо. Некоторые участки остались — такие, на которых были зеленые яровые, озимые в основном все убрали.

В Студенковском сельсовете три сотни частных участков, засеянных зерновыми. Большую часть уже убрали. Причем сельчанам даже не пришлось ждать, когда техника уйдет с совхозных полей.

Василий Барановский, председатель Студенковского сельисполкома:

Когда начинается уборка в СПК, и этот комбайн уже выходит на палетки и убирает приусадебные участки. Люди благодарны за то, что вовремя и без потерь эти участки убираются.

Пока комбайн «Нашей заботы» обмолачивает последние участки сельчан, в сельском исполкоме уже принимают заявки на уборку картофеля и сев озимых.