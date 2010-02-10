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На польско-белорусской границе участились случаи конфискации легковых авто

10 февраля 2010 08:55
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Автомобили белорусы ввозят из стран Евросоюза. Многие спешат до 1 июля приобрести за границей подержанные иномарки и внести таможенные платежи еще по нынешним единым ставкам.Однако при вывозе с территории Польши автовладельцы нередко сталкиваются с проблемами. Дело в том, что часть машин числится в угоне и находится в международном розыске. Согласно польскому законодательству, перевоз такого авто трактуется как посредничество в преступлении и влечет за собой наказание вплоть до уголовного или штрафы. В связи с этим белорусское диппредствительство в Белостоке призывает покупателей более тщательно выбирать машины, в частности в странах ЕС.
# общество

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