На польско-белорусской границе участились случаи конфискации легковых авто

Автомобили белорусы ввозят из стран Евросоюза. Многие спешат до 1 июля приобрести за границей подержанные иномарки и внести таможенные платежи еще по нынешним единым ставкам.Однако при вывозе с территории Польши автовладельцы нередко сталкиваются с проблемами. Дело в том, что часть машин числится в угоне и находится в международном розыске. Согласно польскому законодательству, перевоз такого авто трактуется как посредничество в преступлении и влечет за собой наказание вплоть до уголовного или штрафы. В связи с этим белорусское диппредствительство в Белостоке призывает покупателей более тщательно выбирать машины, в частности в странах ЕС.