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На полигоне в Марьиной Горке создали реальную обстановку боя. Солдаты слышат выстрелы, взрывы и проходят препятствия

05 января 2021 07:02
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Новости Беларуси. Дымовые завесы, открытый огонь, звуки взрывов и выстрелов. На учебном полигоне в Марьиной Горке обстановка максимально приближена к боевым действиям. В эти дни здесь новобранцы осеннего призыва проходят психологическую полосу препятствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне в Марьиной Горке создали реальную обстановку боя. Солдаты слышат выстрелы, взрывы и проходят препятствия-1

Это одно из первых серьезных испытаний для будущих спецназовцев. На полукилометровой трассе им предстоит пройти более десятка различных преград, имитирующих то, с чем может столкнуться солдат на поле боя.

На полигоне в Марьиной Горке создали реальную обстановку боя. Солдаты слышат выстрелы, взрывы и проходят препятствия-4

Все испытания бойцы проходят в составе группы. На протяжении пути на молодых спецназовцев оказывается постоянное психологическое воздействие: вокруг слышна стрельба, горят покрышки, раздаются крики раненых из колонок.

На полигоне в Марьиной Горке создали реальную обстановку боя. Солдаты слышат выстрелы, взрывы и проходят препятствия-7

Для создания полноценной картины боя на полосе периодически встречаются манекены, обозначающие погибших.

На полигоне в Марьиной Горке создали реальную обстановку боя. Солдаты слышат выстрелы, взрывы и проходят препятствия-10

Мартин Сороковик, офицер-психолог:
При прохождении солдаты подвергаются стрессовой нагрузке. Делается это для того, чтобы в случае боя они уже были готовы. В данном случае полоса как прививка. Мы шокируем по чуть-чуть, чтобы в случае боя солдат уже был психологически закален.

На полигоне в Марьиной Горке создали реальную обстановку боя. Солдаты слышат выстрелы, взрывы и проходят препятствия-13

Как правило, начинается полоса с более простых этапов и заканчивается более сложными. Это дает возможность проверить моральную выдержку и закалку. Для бойцов спецназа это обязательные факторы.

# Армия Беларуси # общество # Мартин Сороковик # Фотофакт

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