На полигоне в Марьиной Горке создали реальную обстановку боя. Солдаты слышат выстрелы, взрывы и проходят препятствия

Новости Беларуси. Дымовые завесы, открытый огонь, звуки взрывов и выстрелов. На учебном полигоне в Марьиной Горке обстановка максимально приближена к боевым действиям. В эти дни здесь новобранцы осеннего призыва проходят психологическую полосу препятствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одно из первых серьезных испытаний для будущих спецназовцев. На полукилометровой трассе им предстоит пройти более десятка различных преград, имитирующих то, с чем может столкнуться солдат на поле боя.

Все испытания бойцы проходят в составе группы. На протяжении пути на молодых спецназовцев оказывается постоянное психологическое воздействие: вокруг слышна стрельба, горят покрышки, раздаются крики раненых из колонок.

Для создания полноценной картины боя на полосе периодически встречаются манекены, обозначающие погибших.

Мартин Сороковик, офицер-психолог:

При прохождении солдаты подвергаются стрессовой нагрузке. Делается это для того, чтобы в случае боя они уже были готовы. В данном случае полоса – как прививка. Мы шокируем по чуть-чуть, чтобы в случае боя солдат уже был психологически закален.