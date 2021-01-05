На полигоне в Марьиной Горке создали реальную обстановку боя. Солдаты слышат выстрелы, взрывы и проходят препятствия
Новости Беларуси. Дымовые завесы, открытый огонь, звуки взрывов и выстрелов. На учебном полигоне в Марьиной Горке обстановка максимально приближена к боевым действиям. В эти дни здесь новобранцы осеннего призыва проходят психологическую полосу препятствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одно из первых серьезных испытаний для будущих спецназовцев. На полукилометровой трассе им предстоит пройти более десятка различных преград, имитирующих то, с чем может столкнуться солдат на поле боя.
Все испытания бойцы проходят в составе группы. На протяжении пути на молодых спецназовцев оказывается постоянное психологическое воздействие: вокруг слышна стрельба, горят покрышки, раздаются крики раненых из колонок.
Для создания полноценной картины боя на полосе периодически встречаются манекены, обозначающие погибших.
Мартин Сороковик, офицер-психолог:
При прохождении солдаты подвергаются стрессовой нагрузке. Делается это для того, чтобы в случае боя они уже были готовы. В данном случае полоса – как прививка. Мы шокируем по чуть-чуть, чтобы в случае боя солдат уже был психологически закален.
Как правило, начинается полоса с более простых этапов и заканчивается более сложными. Это дает возможность проверить моральную выдержку и закалку. Для бойцов спецназа это обязательные факторы.