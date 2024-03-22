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На полигоне Лосвидо проходит батальонное тактическое учение витебских десантников

22 марта 2024 08:31
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Тактику и способы ведения боевых действий в реалиях современной военно-политической обстановки отрабатывают витебские десантники. На полигоне Лосвидо проходит батальонное тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При планировании действий и выполнении учебно-боевых задач учитывается опыт российских военнослужащих в зоне специальной военной операции в Украине. Участие в масштабных маневрах принимают не только рядовые бойцы, срочники и контрактники, но и офицерский состав.

На полигоне Лосвидо проходит батальонное тактическое учение витебских десантников-1

На полигоне бойцы 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады отрабатывают основные действия по борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Решаются вопросы эвакуации личного состава, боевого обеспечения подразделений, а также ремонта вышедшей из строя техники, организации связи и управления боем. При этом активно применяется беспилотная авиация. Завершающий этап учения – боевые стрельбы. Уничтожение противника в дневных и ночных условиях отрабатывается с применением всего штатного вооружения подразделений батальонной тактической группы.

На полигоне Лосвидо проходит батальонное тактическое учение витебских десантников-4

Заместитель командира взвода, командир отделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Задача стояла заменить подразделение, которое заняло рубеж, выдвинуться вперед на 50 метров. Закрепиться там, далее отогнать противника, окопаться, ждать подмоги от другого подразделения и откатить.

На полигоне Лосвидо проходит батальонное тактическое учение витебских десантников-7

Эрнест Юпатов, начальник информационного центра 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Применяли учебное место на штурм окопов, которое показало себя как очень важный элемент в ходе боевых действий в приграничье нашем ближнем. Разработана новая схема работы бронегрупп, которая включает в себя разные методы действия на броне. Но основной смысл заключается в том, чтобы бронетехника в боевом порядке была вместе с пехотой.

На полигоне Лосвидо проходит батальонное тактическое учение витебских десантников-10

Масштабные тактические учения в полевых условиях воздушно-десантная бригада проводит дважды в год, они являются частью большого механизма подготовки солдат. Кроме того, отдельные подразделения принимают участие в международных маневрах.

# Военные учения # общество

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