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На полигоне Брестский проходят комплексные полевые занятия с разведчиками

17 декабря 2021 06:49
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Новости Беларуси. Разведчики в деле. На полигоне Брестский проходят комплексные занятия 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На полигоне Брестский проходят комплексные полевые занятия с разведчиками-1

Полевую выучку совершенствуют военнослужащие десантно-штурмовых батальонов и разведывательно-десантной роты. Тренировки самые разные. Это тактико-специальная, разведывательная, инженерная, топографическая и медицинская подготовка.  

На полигоне Брестский проходят комплексные полевые занятия с разведчиками-4

Роман Бритун, руководитель занятий:  
Здесь проходят комплексные полевые занятия разведподразделений соединения. Представлены из разведвзводов, батальонов и развед-десантной роты. Находимся мы здесь в течение недели. Занятия проходят согласно плану боевой подготовки. В основной структуре это одиночная подготовка.  

На полигоне Брестский проходят комплексные полевые занятия с разведчиками-7

Разведчики также учатся оборудовать места отдыха, выставлять охранение, отражать нападение условного противника, вести поиск объектов на местности и уничтожать их.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Роман Бритун # Фотофакт

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