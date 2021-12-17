На полигоне Брестский проходят комплексные полевые занятия с разведчиками

Новости Беларуси. Разведчики в деле. На полигоне Брестский проходят комплексные занятия 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полевую выучку совершенствуют военнослужащие десантно-штурмовых батальонов и разведывательно-десантной роты. Тренировки самые разные. Это тактико-специальная, разведывательная, инженерная, топографическая и медицинская подготовка.

Роман Бритун, руководитель занятий:

Здесь проходят комплексные полевые занятия разведподразделений соединения. Представлены из разведвзводов, батальонов и развед-десантной роты. Находимся мы здесь в течение недели. Занятия проходят согласно плану боевой подготовки. В основной структуре это одиночная подготовка.