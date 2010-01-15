Агрогородок Слобода — центр сельхозпредприятия имени Ленина. Название, прямо сказать, не самое современное.

Зато сам поселок — самый что не на есть сегодняшний. Сегодняшний день белорусского Полесья. Школа на 400 учащихся, своя больница, дом культуры, магазины — жизнь тысячи слободчан за полстолетия изменилась коренным образом.

Все свои семьдесят восемь лет Александр Дмитриевич прожил в родной Слободе. Помнит и как мерзлую картошку в войну ели, и как в больницу за десятки километров по бездорожью ходили.

Сегодня бывший мастер-технолог на заслуженном отдыхе .Но и на пенсии Александр Дмитриевич не сидит сложа руки. Это не важно, что в магазине все есть и пенсию платят исправно. Такой уж на Полесье народ — хозяйство должно быть крепким. По традиции в хлеву пара свиней и корова, а курятник полон птицы. В гараже — собственноручно собранный из старых запчастей трактор. На мехдворе местного СПК тоже «полна коробочка»: самой старой машине всего 7 лет (только в этом году закупили 6 новых тракторов).

О сегодняшнем дне Слободы Александр Дмитриевич говорит с гордостью. И про хороший асфальт на улицах и про урожайность в 40 центнеров с гектара. Понимаешь, что его дом — Полесье — полная чаша.

Статус агрогородка обязывает держать марку. А значит, в Слободе еще все только начинается. Ведь не зря считают — на Полесье живут настоящие хозяева .