На поклон к святым мощам Николая-чудотворца

Ларец с частицей мощей святителя Николая сегодня впервые выставлен для поклонения верующих в главном православном храме Беларуси - минском Свято-Духовом кафедральном соборе.

Поклониться святыни пришли сотни верующих, поскольку торжество приурочено к отмечаемому сегодня православному празднику Перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари.

Люди вереницей идут поклониться новой святыни в Минске - ларцу с частицами мощей святителя Николая, которые будут выставлены здесь только два дня. В феврале 2006 года группа паломников во главе с Владыкой Филаретом посетили итальянский город Бари, где покоятся мощи святителя Николая. Затем белорусы направились в швейцарский город Фрибург. Здесь с давних времен хранится рука чудотворца Николая. Во время торжественной церемонии Патриарший Экзарх принял от Римско-католической церкви в дар ковчег со святыми мощами. Сегодня впервые ларец выставлен для поклонения белорусских верующих.

Святой Николай почитается особо не только в православном мире, но и в других религиях. В каждой церкви и в каждом доме наряду с иконами Спасителя и Божией Матери непременно находится образ спасителя Николая. Считается, что Небесный покровитель оберегает путешествующих, моряков, заступник от пожаров и разбойных нападений, и вообще скорый помощник во всяких сложных житейских ситуациях.

Ларец с частицей мощей святителя Николая будет храниться в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Сегодня храм открыт для посетителей до позднего вечера, а при большом наплыве людей - и целую ночь. Завтра тоже можно поклониться святыни.