На подготовку «Дожинок-2010» в Лиде пойдет около 500 млрд рублей

В городе со 100-тысячным населением много объектов инфраструктуры, которые необходимо обновить к фестивалю.

Всего в списке на капитальный ремонт и реставрацию — более 300 жилых домов, учреждений и социальных объектов. К празднику намечено ввести в строй Ледовый дворец, спорткомплекс с теннисными кортами. Обретут новый облик и все центральные улицы города.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Будут задействованы все формы собственности. Конечно же, будет оказана бюджетная поддержка. Мы должны сделать добротно всё — качественно, с наименьшими затратами. К работе будут привлечены облисполком и райисполком. Будут привлечены кредитные ресурсы и облигационные займы.

Бетонщик Виктор Батук на строительной площадке с самого утра. Его бригада даже перекуры отменила. Такое усердие легко объяснимо. К «Дожинкам» необходимо ввести в строй Ледовый дворец. И хотя остались только отделочные работы, времени на отдых нет.

Виктор Батук, плотник-бетонщик:

Настроение, конечно, у нас боевое. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы «Дожинки» у нас прошли успешно. Ведь такой праздник у нас проводится впервые.

Своих первых посетителей Лидский ледовый дворец примет уже в сентябре. Здесь работы на завершающей стадии. Всего же к «Дожинкам» строителям необходимо отреставрировать более 300 объектов, проложить десятки километров новых коммуникаций, отремонтировать все центральные улицы. Масштабы большой стройки уже оценили местные жители.

Виталий Свидерский, житель Лиды:

Конечно, все мы ждем этого праздника. То, что работа идет интенсивно, очень сильно заметно. Даже в выходные дни люди работают и на стройках, и на домах и на благоустройстве. Центр уже облагородили, можно сказать, что он у нас готов.

Карл Саипов, житель Лиды:

Когда узнали, что в Лиде будут «Дожинки», мы все очень обрадовались. Жители нашего города с нетерпением ожидают этого праздника.

В подготовке Лиды к Республиканскому фестивалю «Дожинки-2010» активное участие примут и местные жители. Владельцы частных домов сами облагородят свои участки.

На реализацию задуманных планов всего полгода, но строители уверяют, что справятся вовремя. И гостей фестиваля Лида встретит полностью обновлённой.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ. Гродненская область.