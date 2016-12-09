На площади Независимости появились праздничные коробки-инсталляции

Новости Беларуси. До наступления 2017 года остаётся 22 дня. И 9 декабря город начал дарить подарки своим жителям и гостям.

Большие праздничные инсталляции впервые украсили площадь Независимости.

Три светящиеся коробки, перевязанные бантами с белорусским орнаментом. Сами конструкции одеты в хвойные шубы. Новинки сразу привлекли внимание прохожих и заставили задуматься о новогодних подарках для друзей и близких, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Аналогичные композиции вскоре украсят площадь около Ратуши.

Горожане:

Город украшен просто замечательно. На всем проспекте чувствуется праздничная атмосфера. Только снега не хватает немного.

Мы так любим посмотреть на наши нарядные елки, на гирлянды. Особенно по вечерам.

Обратила внимание на эту новую композицию, которую установили на площади. И эта красивая музыка! Надеюсь, так будет на протяжении долгого времени.