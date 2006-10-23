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На планете происходят глобальные изменения климата

23 октября 2006 10:57
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К 2050 году площадь территорий, страдающих от сильной засухи, увеличится в пять раз и составит 10% от всего пространства Земли.

По прогнозам, засуха усилится в экваториальной Африке, в то время как в других районах мира участятся наводнения.

В связи с глобальными изменениями климата миллионы людей в бедных странах мира столкнутся с серьезными проблемами. Такое предупреждение содержится в отчете одной из благотворительных христианских организаций Британии по результатам научных исследований, передают информагентства. Число так называемых <климатических> беженцев составит около 200 миллионов человек. Организация призывает богатые страны включить в повестку дня ноябрьской конференции ООН по климатическим переменам вопрос о помощи бедным странам.

# общество

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