На планете происходят глобальные изменения климата

К 2050 году площадь территорий, страдающих от сильной засухи, увеличится в пять раз и составит 10% от всего пространства Земли.

По прогнозам, засуха усилится в экваториальной Африке, в то время как в других районах мира участятся наводнения.

В связи с глобальными изменениями климата миллионы людей в бедных странах мира столкнутся с серьезными проблемами. Такое предупреждение содержится в отчете одной из благотворительных христианских организаций Британии по результатам научных исследований, передают информагентства. Число так называемых <климатических> беженцев составит около 200 миллионов человек. Организация призывает богатые страны включить в повестку дня ноябрьской конференции ООН по климатическим переменам вопрос о помощи бедным странам.