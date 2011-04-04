На первый весенний субботник вышли 40 тысяч минчан

Всего в черте Минска было благоустроено 800 гектаров зеленых зон и дворовых территорий. Проспекты и улицы украсили более 2 тысяч деревьев и кустарников.

Центром активной апрельской кампании стал сквер возле Большого театра оперы и балета. Здесь лопаты и грабли взяли в руки молодёжь, представители столичной администрации и просто прохожие.

К слову, трудовую терапию коммунальщики организовали в каждом районе столицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Еще большей активности от горожан ожидают в ближайшие выходные.

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

Мы рассчитываем на то, что в следующих субботниках — их в этом месяце будет проведено четыре, в предстоящие четыре субботы — количество граждан, горожан, принимающих участие в субботниках, увеличится. В целом, мы рассчитываем, что за период месячника примет участие порядка 450.000 человек.