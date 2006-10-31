На перепланировку жилья необходимо получить разрешение

С начала года за несанкционированную перепланировку жилья в Минске оштрафовано более 2 тысяч человек. Разрешение на проведение такого вида работ выдает районная администрация, куда желающие должны обратиться с заявлением. В противном случае нарушителей ожидают штрафы в зависимости от степени переоборудования. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за ликвидацию встроенного шкафа, которая считается незначительной перепланировкой, владельца недвижимости ждет лишь предупреждение. Более существенные изменения проектов квартир будут стоить их владельцам от трех до пяти минимальных заработных плат. Те, кто не пожелал добровольно восстановить произведенную перепланировку, в этом году подано в суд свыше 160 материалов.