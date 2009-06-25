На перепись потратят двадцать один миллиард рублей

Впервые в перечень вопросов включат информацию о наличии компьютера и доступа в интернет. На проведение осенней переписи – 2009 выделен двадцать один миллиард рублей. Треть средств пойдет на оплату труда самих переписчиков. 70 процентов из них – студенты. Они пройдут спецобучение.



Впервые в перечень вопросов включат информацию о наличии компьютера и доступа в интернет. Весь список уже опубликован. Сведения, полученные в результате переписи будут полностью конфи-денциальными.



- Переписной персонал подписывает документ о неразглашении. И несет ответственность в административном порядке за нарушения. То есть, при обработке применяются все методы информационной безопасности. На наш взгляд, человеку нечего бояться, что информация станет кому-то известна, - полагает Светлана Новоселова, заместитель председателя Национального статистического комитета – начальник управления статистического комитета.

