На педагогическом форуме в Минске сегодня демонстрируются современные технологии, реализуемые в школах

Около 3 тысяч минских педагогов собрались сегодня во Дворце Республики. Среди приглашенных — гости из России, Украины, Литвы, Латвии и Венесуэлы.

На педагогическом форумепредставлены современные технологии, которые вводят в средних образовательных школах.

Здесь развернулась также интерактивная площадка по 17 тематическим направлениям. В частности, можно узнать о новых подходах к занятости молодежи, а также электронных средствах обучения. Среди них — проект единой городской централизованной базы данных с web-интерфэйсом. С его помощью за минским образованием можно следить в режиме реального времени.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

Мы работаем над тем, чтобы не увлекаться какой-то одной технологией: или с мелом у доски, или с книгой на парте, или с компьютером в классе — все это должно сочетаться. И над этим мы будем работать. В изучении иностранных языков возможности очень большие.

Людмила Мещерекова, учитель истории и обществоведения гимназии №3 Минска:

Мы используем как made-maps (интеллектуальные карты, или карты памяти) — это наиболее интересная форма работы, так и составление логико-смысловых моделей, которые позволяет концентрировать модели и в радиальном расположении изучать, запоминать и воспроизводить его.