Прямой эфир

На педагогическом форуме в Минске сегодня демонстрируются современные технологии, реализуемые в школах

20 августа 2010 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Около 3 тысяч минских педагогов собрались сегодня во Дворце Республики. Среди приглашенных — гости из России, Украины, Литвы, Латвии и Венесуэлы.

На педагогическом форумепредставлены современные технологии, которые вводят в средних образовательных школах.

Здесь развернулась также интерактивная площадка по 17 тематическим направлениям. В частности, можно узнать о новых подходах к занятости молодежи, а также электронных средствах обучения. Среди них — проект единой городской централизованной базы данных с web-интерфэйсом. С его помощью за минским образованием можно следить в режиме реального времени.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:
Мы работаем над тем, чтобы не увлекаться какой-то одной технологией: или с мелом у доски, или с книгой на парте, или с компьютером в классе — все это должно сочетаться. И над этим мы будем работать. В изучении иностранных языков возможности очень большие.

Людмила Мещерекова, учитель истории и обществоведения гимназии №3 Минска:
Мы используем как made-maps (интеллектуальные карты, или карты памяти) — это наиболее интересная форма работы, так и составление логико-смысловых моделей, которые позволяет концентрировать модели и в радиальном расположении изучать, запоминать и воспроизводить его.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
20 августа 2010 11:28

Опрос: Большинство жителей Беларуси поддерживают решение руководства страны об оказании помощи России в связи с пожарами

20 августа 2010 08:07

Белорусские спасатели, тушившие пожары в Рязанской области России, сегодня возвращаются домой

20 августа 2010 07:23

В национальной библиотеке Беларуси открылась выставка лучших эстонских книг-2009