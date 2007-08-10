На отдых в Египет без проблем!

Порядок въезда белорусских граждан на египетские курорты не изменился.

Об этом сообщили в посольстве Арабской Республики Египет в Москве. Напомню, этот вопрос возник в связи с тем, что в разгар отпускного сезона некоторые туроператоры, со ссылкой на решение египетской стороны, стали предупреждать белорусских туристов о необходимости оформления визы до поездки.

При этом за визовой поддержкой им предлагалось обращаться в посольство Египта в Москве, поскольку в Минске оно отсутствует. В консульском отделе посольства Египта подтвердили, что такой порядок существует, однако он касается тех белорусских туристов, которые выезжают не в курортные зоны.

