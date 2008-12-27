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На основной купол Свято-Успенского кафедрального собора на Витебщине установили трехметровый крест

27 декабря 2008 14:51
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Этого события верующие ждали 10 лет. С XV века собор был одним из крупнейших православных храмов Восточной Европы. Однако его много раз разрушали. Его восстановление началось 10 лет назад, когда Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заложил капсулу с памятной грамотой и освятил первый камень. В отличие от основного здесь построили еще и нижний храм, где уже идут богослужения. Сегодня под колокольный звон крест подняли на 50-метровую высоту. За работами с молитвами наблюдали верующие со всех уголков Витебщины.
# общество

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