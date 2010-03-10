На опасных мартовских водоемах гродненские спасатели спасали самих себя

Так они учились оказывать помощь терпящим бедствие на воде. А заодно демонстрировали отчаянным приверженцам подлёдной рыбалки, каким опасным может оказаться любимое хобби.

На счету профессионального водолаза Виталия Литвиненко не одна спасённая жизнь. Но сегодня спасать пришлось его самого. Побывать в роли тонущего рыбака Виталию довелось впервые — в жизни он не любитель подлёдного лова. Причем, для полной реальности картины пришлось не раз провалиться под лед. Ощущения, признаётся спасатель, не из приятных.

Виталий Литвиненко, водолаз водолазно-спасательной службы:

Вода очень холодная. Я даже не знаю, как рыбаки выходят и не боятся, потому что лёд тонкий, большие шансы провалиться. Это очень опасно для жизни.

Рыбаки, ради которых сегодня и устроили экстремальный театр на льду местного озера, за спасателями наблюдали с берега Лишь самые отчаянные решили лично поучаствовать в эксперименте. Виктор Спас — любитель подлёдного лова со стажем. В рыбацкой жизни человека со спасательной фамилией ЧП пока не было. Но сегодня он не смог устоять от стороне от спасения самих спасателей.

Виктор Спас, рыбак:

Самое главное, я считаю, для рыбака — не напиваться, быть трезвым всегда. А рыба будет. Главное, погода чтобы была. Нужно всегда брать с собой верёвку, и чтобы рядом была компания.

Правда, чаще всего эти советы любители подлёдного лова игнорируют, рыбачат в одиночку да и о опасности мартовского льда не думают.

Александр Кудрявцев, начальник водолазно-спасательной службы Гродненской области:

Лёд сам по себе обманчив. Есть промоины, он бывает тёмным, бывает со снежным покровом, а это, увы, притягивает некоторых рыбаков. Даже оставленные предметы, палки, бутылки притягивают детей. Поэтому необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и правила поведения на льду.

Идеальный способ обезопасить себя на весеннем льду —костюм аквалангиста и баллон с сжатым воздухом. Правда, на рыбалке в нём будет не совсем удобно. Поэтому можно воспользоваться более доступными способами — это спасательный жилет и специальное приспособление, так называемые «спасалки».

Виктор Спас, кстати, такими «спасалками» после нынешней тренировки готов запастись даже впрок. И верёвку пообещал приобрести. Испытывать судьбу на тонком льду больше не собирается и другим не советует.