На Олимпиаде в Ванкувере выступают более 50 родственных союзов

Именно благодаря им термин «олимпийская семья» приобрел новый смысл. Австралиец Бен Брайт тренирует свою сестру Тору, причем настолько успешно, что этот союз принес Австралии золотую медаль в сноубординге.

В фигурном катании вместе выступают эстонские спортсмены брат и сестра Илья и Елена Глебовы. Олимпийцы из Канады Джессика Грег (шорт-трек) и ее брат Джейми (конькобежный спорт) любят коньки, но «разошлись» по разным видам.

Хоккей особенно отличается тем, что «приютил» большое количество родственников. Финский хоккеист Ярко Рууту играет в «Оттава сенаторз», а его брат Туомо Рууту — в «Каролине харрикейнз», и оба они на Зимних играх защищают цвета Финляндии. Братья Мариан Хосса из «Чикаго блэкхокс» и Марсель из рижского «Динамо» — в словацкой олимпийской сборной. За шведскую команду выступают братья-близнецы Даниэль и Хенрик Седин (оба — «Ванкувер кэнакс»).

А сестры-близнецы Жойселин и Моник Ламурье играют в хоккей за США. Ровно половину аргентинской горнолыжной бригады составляют родственники — Кристиан Хавьер Симари Биркнер и его сестры Макарена и Мария Белен.

Среди участников Олимпийских игр трое членов семьи Рид из Нью — Джерси (США), но ни один из них не представляет США. Крис и его сестра Кэти — партнеры-фигуристы (танцы на льду), выступающие за Японию. Их мать — японка, и у спортсменов японские паспорта, пишет NEWSru.com.

Их сестра Элисон соперничает с ними в этой дисциплине со своим грузинским партнером Отаром Джапаридзе. У нее грузинское гражданство. Среди танцоров есть и другие дуэты, состоящие из братьев и сестер: Джон и Шинейд Керр (Великобритания), Роман и Александра Зарецкие (Израиль) и Кристина и Вильям Байер (Германия).

ногда рожденные в одной стране спортсмены выступают друг против друга, как и происходит на зимних Играх в Ванкувере. Норвежцы по происхождению, братья Ян и Томми Шмид — специалисты по лыжному двоеборью, ныне соперники. Благодаря родителям они получили швейцарское гражданство. В 2006 году Ян вернулся «к истокам и стал выступать за Норвегию. Их родители на соревнованиях, болея за сыновей, размахивают флагами разных стран.