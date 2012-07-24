На Олимпиаде по физике в Эстонии белорусские школьники завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали

Новости Беларуси. Пять медалей завоевали белорусские школьники на международной олимпиаде по физике. Она проходила с 15 по 24 июля в Эстонии.

Беларусь на интеллектуальных соревнованиях представили пятеро учащихся. Две золотые и одну серебряную медали завоевали 11-классники минской гимназий № 29. Еще одно серебро и бронзу привезут домой ученики лицея БГУ.

Олимпиада по физике по традиции проходила в два тура – практический и теоретический, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У них каждую неделю по 16 часов физики, в четыре раза больше чем у обычных учеников. После уроков, факультативы, курсы, домашние задания, и даже преподавание у младших классов. Хороший способ повторить пройденное.

Игорь Лобач республиканскую олимпиаду выигрывал трижды. Потому в сборную страны попал без отбора.

Игорь Лобач, призер международной олимпиады по физике:

Это три года непосредственной подготовки к олимпиаде.

Альберт Самойленко, призер международной олимпиады по физике:

Очень важна и сама моральная подготовка, когда ты сам сидишь дома и решаешь, готовишься к тому, как ты будешь писать на олимпиаде.

Михаил Александрович преподает физику уже больше 20 лет. На международную олимпиаду в Эстонию отправились трое его учеников. К поездке готовились серьезно, но в бою оказалось труднее чем ожидали.

Алексей Хацкевич, призер международной олимпиады по физике:

Сразу, когда написали и вышли, все были в ужасе. Не рассчитывали даже ни на какие медали.

Александр Янковский, призер международной олимпиады по физике:

В другие годы это была половина физики и половина математики. А в этом году основной акцент был сделан на высшую физику.

Анатолий Слободянюк, руководитель белорусской команды по физике:

Команды из 82 стран, более 400 участников. Задания были очень сложные, это одна из самых сложных олимпиад. Мы считаем, что если кто-то из наших ребят приехал без медалей, это не успех. Но у нас все с медалями. Это второй раз за историю выступления белорусских команд, когда мы возвращаемся с двумя золотыми медалями.

В сентябре — снова за парту. Все они уже студенты. Трое продолжат изучать физику, остальные решили стать программистами.