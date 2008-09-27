На одной из самых высоких точек страны чествовали чемпионов и призеров Олимпийских игр

В подарок они получили золотые слитки весом от 50 до 150 граммов. Не обошлось и без сюрпризов...

Министр спорта и туризма Александр Григоров лично приветствует каждого спортсмена и тут же отмечает: девушки в вечерних нарядах смотрятся лучше, чем в спортивных костюмах. Выступлением наших спортсменов в Пекине министр доволен. Каждому – по золотому слитку. Своеобразный бонус на будущее.

Есть ряд спортсменов, которые могли выступить лучше, но, в то же время, нет ни одного из 180 участников Олимпиады, который бы не желал взойти на пьедестал. А те, кто взошли – это поистине герои.

То что следующие олимпийские игры для белорусов будут более героическими, никто не сомневается. У нас есть, где готовится, кому и кого готовить. Пока же спортсмены задумываются о новом Олимпе, покоряют свой, белорусский. Эта гора одна из самых высоких в стране – 310 метров над уровнем моря. Подняться сможет не каждый. Однако серебряному призеру по тяжелой атлетике Андрею Рыбакову подниматься, вернее, поднимать, не привыкать. Мужчина с железным характером установил в Пекине новый мировой рекорд.

Люди в масках, автоматная очередь и всеобщая паника. Спортсменку Наталью Сазанович... неожиданно "захватили в заложницы". Сбежать самостоятельно призеру Олимпийских игр по легкой атлетике видимо помешали высокие каблуки. Требования бандитов миллион долларов, вертолет и свободный коридор. Спецподразделения решили действовать своими методами.



В этом году из Пекина наши олимпийцы привезли рекордное количество медалей – 19. Среди них – 4 золота. Такой успех спортсмены объясняют просто: мы больше всех хотели победить, чтобы доказать всему миру: во многих видах спорта мы действительно быстрее, выше, сильнее.