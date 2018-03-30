На объект напала диверсионно-разведывательная группа: в Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил

Новости Беларуси. Дежурные подразделения сил немедленного реагирования отразили нападение условного противника. В Беларуси по поручению Президента проходит проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз испытанию подверглась система охраны и обороны арсенала ракетно-артиллерийского вооружения. По замыслу тренировки на объект напала диверсионно-разведывательная группа. Несмотря на внезапность и сложные погодные условия, неприятель был уничтожен. В освобождении блокированной части оперативную помощь оказали силы немедленного реагирования армии и дежурные группы МВД.