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На объект напала диверсионно-разведывательная группа: в Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил

30 марта 2018 14:58
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Новости Беларуси. Дежурные подразделения сил немедленного реагирования отразили нападение условного противника. В Беларуси по поручению Президента проходит проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На объект напала диверсионно-разведывательная группа: в Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил-1

На этот раз испытанию подверглась система охраны и обороны арсенала ракетно-артиллерийского вооружения. По замыслу тренировки на объект напала диверсионно-разведывательная группа. Несмотря на внезапность и сложные погодные условия, неприятель был уничтожен. В освобождении блокированной части оперативную помощь оказали силы немедленного реагирования армии и дежурные группы МВД.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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