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На новых станциях минского метро впервые установят эскалаторы отечественного производства

20 июля 2023 07:20
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Новости Беларуси. Продвигается строительство новых станций Минского метрополитена. Ход работ оценил мэр Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На новых станциях минского метро впервые установят эскалаторы отечественного производства-1

«Аэродромная» готова на 87 %. К январю предстоит завершить отделку вестибюлей, платформ и входных зон, выполнить монтаж оборудования, начать пусконаладку. На станции «Неморшанский сад», готовой почти на три четверти, нужно закончить отделочные работы, выполнить монтаж оборудования.

На новых станциях минского метро впервые установят эскалаторы отечественного производства-4

Эта часть улицы и объезд, который сегодня существует. До конца этого года необходимо пустить этот объезд (зелененький), чтобы достроить входные группы.

На новых станциях минского метро впервые установят эскалаторы отечественного производства-7

Станция «Слуцкий гостинец» готова наполовину. Возведение комплекса из семи зданий (это электродепо «Слуцкое») завершили. На станциях третьей линии метро впервые в истории Минской подземки устанавливают отечественные эскалаторы, которые изготовили в Солигорске. По объемам перевозок метрополитен многие годы удерживает лидерство среди всех видов общественного транспорта Минска. Ежедневно им пользуются более 600 тысяч пассажиров.

# Минское метро # общество # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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