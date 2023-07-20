На новых станциях минского метро впервые установят эскалаторы отечественного производства

Новости Беларуси. Продвигается строительство новых станций Минского метрополитена. Ход работ оценил мэр Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Аэродромная» готова на 87 %. К январю предстоит завершить отделку вестибюлей, платформ и входных зон, выполнить монтаж оборудования, начать пусконаладку. На станции «Неморшанский сад», готовой почти на три четверти, нужно закончить отделочные работы, выполнить монтаж оборудования.

Эта часть улицы и объезд, который сегодня существует. До конца этого года необходимо пустить этот объезд (зелененький), чтобы достроить входные группы.