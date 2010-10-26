На новом Краснослободском руднике «Беларуськалия» добыли милионную тонну руды

Шахтерам на это понадобилось почти два года. Рудник, отмечают на предприятии, был построен вовремя: «Беларуськалий» планирует добывать до девяти миллионов тонн сырья ежегодно.

А «краснослободской миллион» – хорошее подспорье для этого. Зимой 2011 года сдадут вторую очередь рудника, третью – в 2013. И к этому времени здесь планируют выйти на шесть миллионов тонн руды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Пятый» рудник в 2008 сдали в эксплуатацию. И уже тогда «краснослободской» начал работать на опережение.

Игорь Кожич, директор второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Сегодня каждая восьмая тонна, которая идет на переработку на фабрику, – это руда с краснослободского рудника.

Рудник начинался с пятнадцати человек. Сегодня в 30 раз больше шахтопроходчиков работают в четыре смены. Круглые сутки отбивают руду, из которой затем выпускаются минеральные удобрения. Невидимая работа, результат которой все же на виду.

Александр Чаянов, начальник Краснослободского рудника второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Пока рудник наш идет с опережением плана. Символично, что первая бригада, которая выдала первую тонну руды здесь, она же и выдала первую миллионную тонну.

450 метров в глубину – ровно столько до породы.

Александр Герасимович, бригадир проходческого комплекса Краснослободского рудника:

И тяжело было, и работали, сутками даже. Но, как видите, справились. Самое трудное было — спуск комбайна, конечно.

Комбайн весом в 62 тонны собирали прямо под землей.

Первопроходец в прямом и переносном смысле слова. Это первый комбайн, который был собран на этом Краснослободском руднике. Причем собран он был в очень короткие сроки – порядка семи суток.

«Беларуськалий» знают в полусотне стран мира, особенно его продукцию почитают в Азии и Восточной Европе. Промышленный гигант сдавать позиции не собирается. Наоборот, перспективы соленого производства совсем не кислые. В планах – добывать девять миллионов тонн сырья ежегодно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».