На неопределенное время приостановлена продажа билетов из Минска в Венгрию

Как сообщили в Управлении Белорусской железной дороги – это связано с забастовкой венгерских железнодорожников, которая фактически парализовала движение во многих районах страны. Выдвигаемые требования – повышение зарплаты на 10% и выплата премии в размере одной тысячи евро каждому работнику в качестве доходов, полученных от приватизации компании "МАВ Карго" – она занимается перевозкой грузов. Сколько может продлиться забастовка, пока не известно.