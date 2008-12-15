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На неопределенное время приостановлена продажа билетов из Минска в Венгрию

15 декабря 2008 17:52
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Как сообщили в Управлении Белорусской железной дороги – это связано с забастовкой венгерских железнодорожников, которая фактически парализовала движение во многих районах страны. Выдвигаемые требования – повышение зарплаты на 10% и выплата премии в размере одной тысячи евро каждому работнику в качестве доходов, полученных от приватизации компании "МАВ Карго" – она занимается перевозкой грузов. Сколько может продлиться забастовка, пока не известно.
# общество

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