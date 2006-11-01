На некоторых трассах страны ограничено движение транспорта

Движение транспорта ограничено в связи со строительными и ремонтными работами на ряде республиканских дорог. С 1 ноября дня и до 30 декабря закрыто движение на участке автотрассы Минск-Витебск. С 1 по 31 ноября ограничено движение на участке трассы Минск-Могилев. Объезжать водителям придется и 229 км. автодороги Минск-Гомель. Здесь до 31 ноября будет проводиться капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Организован объезд и на ряде других дорог. На данных участках будут установлены дорожные знаки с указанием маршрута объезда. Место производства работ оборудовано современными техническими средствами организации дорожного движения.