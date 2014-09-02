На неделе в Беларуси установится комфортная, теплая и сухая погода

Новости Беларуси. Осень в Беларуси начинается бабьим летом. С приходом сентября усилилось влияние скандинавского антициклона. Благодаря ему до конца недели в нашей стране установится комфортная, теплая и сухая погода.

Уже сегодня, 2 сентября, будет практически без осадков, лишь по востоку республики пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и туман. Столбики термометров будут показывать от 16 до 23 выше нуля.

В целом нынешний сентябрь будет теплее обычного и менее дождливым, его температурный фон на несколько градусов превысит климатическую норму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.