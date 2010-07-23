На набережной Свислочи в Минске выросло Дерево мечтаний

Материалом для воплощения проекта, кроме фантазии ландшафтных дизайнеров, послужил столетний дуб.

Авторы цветущей идеи уверены — это место прославится как среди туристов, так и среди любителей фотосессий. Но главное, «волшебное ухо» дерева готово выслушать любые пожелания и мечты.

Андрей Потапов, автор идеи «Дерево мечтаний»:

Данное место абсолютно уникально, уникально тем, что любой житель и гость города сможет придти на это место и загадать желание для себя, для своих близких, родных, кого угодно. Это желание непременно сбудется.