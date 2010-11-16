На «Музыкальной премии СТВ» собрался весь бомонд белорусского шоу-бизнеса

Это уже не просто эстрада, а самый настоящий шоу-бизнес. Им есть за что бороться и есть к чему стремиться. Ведь телеканал СТВ уже во второй раз подводит музыкальные итоги года. Соперничество среди артистов развернулось не на шутку.

Теперь не останутся «за кадром» ни продюсеры, ни авторы музыки и слов песен, ни все те, кто помогает артистам делать шоу. Шесть специальных премий и 15 номинаций. В этом году они были тщательно подкорректированы членами жюри, куда вошли представители творческой элиты Беларуси.

Василий Раинчик, Народный артист Беларуси, член жюри Музыкальной премии СТВ:

Мы немного поправили. Был «лучший композитор», а стал «лучший автор». Потому что композитор – это профессия.

Ирина Дорофеева, Заслуженная артистка Республики Беларусь:

Порой людям, которые остаются за кадром, не хватает этих наград. Я очень благодарна каналу СТВ и этой музыкальной премии, которая сегодня удостоит наших известных личностей, делающих так много для наших артистов, достойной наградой.

Статуэтки для лучших: песни года, женского и мужского вокала, видеоклипа и даже самого стильного исполнителя. И хоть жюри с победителями определилось уже не первый день как, интрига держится до самого конца.

Руслан Алехно, певец, ведущий концерта «Музыкальная премия СТВ»:

Здорово, что есть в нашей стране такая премия. Потому что каждому артисту приятно, когда за труды его награждают какими-то премиями.

В предвкушении музыкальной премии не обошлось и без скандалов. Судьбу приза зрительских симпатий на протяжении нескольких недель определяли посетители сайта телеканала СТВ. Некоторых лидирующих номинантов даже пришлось «дисквалифицировать» – из-за «накруток» в голосовании.

Сергей Лапковский, солист группы «Цвет алоэ»:

Если мы вдруг получим какой-нибудь приз от телеканала СТВ, то я буду этим очень гордиться. Я буду знать, что проработал год с группой «Цвет алоэ» не зря.

Многие артисты, такие, как Алексей Хлестов и Гюнешь, в конкурсе участвуют во второй раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но волнуются равно как в первый. Все же Премия почетная. Да и в некотором роде она – экзамен за весь год работы в звукозаписывающих студиях и на сцене.

Алексей Хлестов, певец:

Приятно, что я второй год подряд принимаю участие. Песни в той или иной степени номинируются. И дай Бог, возьмут какой-то приз.

Гюнешь, певица:

Напряжение есть всегда. Когда происходят сольные концерты в нашей стране, я считаю, каждый артист должен волноваться.

Поучаствовать в гонке за звание «лучшего» в этом году довелось как уже зарекомендовавшим себя на белорусской эстраде звездам, так и «свежим» проектам. Можно даже сказать, что Музыкальная премия «подстегнула» артистов на плодотворную работу и творческий рост.

Трио «AVГУСТ»:

Надо просто стараться делать все от души, качественно. Делать так, чтобы доносить до людей. И чтобы люди слушали и получали от этого удовольствие. Это самое главное. А люди оценят.

Почти три часа музыкального драйва во Дворце Республики. Но и на этом Музыкальная премия не завершится. Яркое шоу зрители телеканала СТВ увидят накануне Нового года – 25 декабря.