На московских кладбищах появятся интерактивные «телемогилы»

Ряд проектов, реализуемых в столице с участием ГУП «Ритуал» города Москвы, отмечен высшими наградами 17-й международной специализированной выставки технологий, товаров и услуг похоронной индустрии «Некрополь-2009».

Среди проектов, представленных на территории столичного ВВЦ 22-24 октября, была новая разработка - проект интерактивного памятника «телемогила», который появится на московских кладбищах уже в 2010 году, сообщил руководитель пресс-службы ГУП «Ритуал» Дмитрий Коробцов.

По его словам, этому проекту была присвоена большая золотая медаль и диплом выставки.

Автором идеи создания такого памятника является 29-летний художник Андрей Головин. Опытный образец представляет собой сенсорный дисплей, установленный на постамент.

«Касаясь различных частей экрана, посетитель кладбища может прочитать на экране любую информацию о покойном, предварительно заложенную в память компьютера, в том числе аудиозаписи и видеоизображения, биографию, фотографии, любительские или профессиональные фильмы с его участием, его выступления, статьи, воспоминания о нем», - цитирует агентство «Интерфакс-Запад» А.Головина.

По словам художника, с помощью веб-камеры и микрофона посетители кладбища смогут оставлять послания родственникам покойного, к тому же у них будет техническая возможность ограничить список желающих.