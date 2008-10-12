На Могилевщине отмечали 65-ю годовщину боевого крещения дивизии Тадеуша Костюшко

Торжественным маршем сегодня прошли белорусские и польские воины в Горецком районе под поселком Ленино. В 43-м это подразделение вместе с бойцами советской армии вело ожесточённые бои с фашистами. За восемь дней сражений на этой высоте погибла почти тысяча поляков. Сегодня капелланы отслужили литургию. А воины почтили память погибших минутой молчания и оружейным салютом.



С польской стороны на торжественную церемонию приехали ветераны, военные и молодёжь. Как и 65-лет назад, на поле под Ленино белорусские солдаты плечо к плечу стояли с поляками. Сегодня они возложили венки и цветы к памятникам советским и польским воинам.