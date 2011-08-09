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На модернизацию Оршанского льнокомбината в этом году будет направлено более 35 млрд рублей

09 августа 2011 16:31
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Это крупнейшее в Беларуси предприятие по переработке льна и производству натуральных полотен.

Работа по техперевооружению уже вывела комбинат на рентабельную работу, в то время как еще два года назад он был убыточным. Сегодня более половины продукции предприятия идет на экспорт. Интерес к льняной отрасли уже проявили турецкие и китайские инвесторы.

Полностью завод модернизируют к 2020 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром»:
Выполним все поручения по объему переработки волокна, по модернизации производства. В случае успешной реализации программы развития льняной отрасли в целом, будем рассматривать в 2013 году вторую очередь переоснащения с увеличением объемов переработки льноволокна.

# Экономика # общество

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