На модернизацию Оршанского льнокомбината в этом году будет направлено более 35 млрд рублей

Это крупнейшее в Беларуси предприятие по переработке льна и производству натуральных полотен.

Работа по техперевооружению уже вывела комбинат на рентабельную работу, в то время как еще два года назад он был убыточным. Сегодня более половины продукции предприятия идет на экспорт. Интерес к льняной отрасли уже проявили турецкие и китайские инвесторы.

Полностью завод модернизируют к 2020 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром»:

Выполним все поручения по объему переработки волокна, по модернизации производства. В случае успешной реализации программы развития льняной отрасли в целом, будем рассматривать в 2013 году вторую очередь переоснащения с увеличением объемов переработки льноволокна.