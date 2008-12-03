На мобильный рынок Беларуси вышел новый оператор

Сегодня официально было заявлено о ребрендинге "Беста". Отныне "Белорусская сеть телекоммуникаций" будет работать под именем "Лайф". Как рассказали сегодня на пресс-конференции представители компании, это бренд, который бросает вызов белорусскому рынку мобильной связи. Работа "Лайф" будет сконцентрирована на двух аспектах – новейшие сервисы и при этом самая доступная цена. За полгода менеджеры компании обещают существенно потеснить двух других операторов.



"Лайф" – это международный бренд турецкой группы компаний "Туркселл". Летом они выкупили контрольный пакет белорусского оператора "БеСТ". И теперь сменили название. Решение о выходе на наш рынок принято после успеха "Лайфа" в Украине. Там тоже начинали с нуля, а сегодня – это самый быстрорастущий украинский оператор. За 3 года они подключили 11 миллионов абонентов. В белорусский GSM-проект "Туркселл" планирует вложить около 400 миллионов долларов. В компании очень заинтересованы в инвестициях не только в телекоммуникации, но и другие отрасли экономики Беларуси.



Уже три дня, как в Беларуси идут подключения на тарифный план "Свободный". Это главный хит "Лайфа". Никакой абонентской платы. Внутри сети звонки – бесплатно. SMS и MMS тоже бесплатно. Тарификация по 20 секунд, включая международные вызовы. И это только начало. Как заверяют в компании, следующий шаг – доступный, высокоскоростной мобильный интернет и 3-джи в апреле. Причем, компания ведет переговоры с министерством связи о возможности переподключать к себе абонентов других операторов с возможностью сохранения номера.



Планы амбициозные. Руководство "Лайфа" заверяет, через полгода рынок между тремя мобильными операторами будет полностью переделан. Каждому достанется ровно треть. Однако прогнозировать, как быстро "Лайф" выбьется в лидеры пока рано. В Украине серьезных результатов добились только через три года работы. Однако за последние три дня Лайф подключил примерно 24 тысячи абонентов. Во времена "БеСТа" цифра подключившихся была на уровне 2 000 за месяц по всей Беларуси.