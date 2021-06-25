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На МКАД в районе аквапарка завершили ремонт моста

25 июня 2021 12:44
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Новости Беларуси. Ремонт моста на МКАД в районе аквапарка завершили раньше срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение открыли 24 июня поздно вечером.

На МКАД в районе аквапарка завершили ремонт моста-1

Напомним, ремонт здесь начали 1 июня. Работы завершили на неделю раньше запланированного срока. Старый слой асфальта полностью сняли и уложили новое покрытие, сделали гидроизоляцию и заделали швы, отремонтировали также тротуары. Ремонт проводился поочередно на каждой полосе, поэтому движение транспорта на этом участке не останавливали. На очереди ремонт на МКАД в районе деревни Зацень. Мостостроители начнут его 5 июля.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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