На МКАД в районе аквапарка завершили ремонт моста

Новости Беларуси. Ремонт моста на МКАД в районе аквапарка завершили раньше срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение открыли 24 июня поздно вечером.

Напомним, ремонт здесь начали 1 июня. Работы завершили на неделю раньше запланированного срока. Старый слой асфальта полностью сняли и уложили новое покрытие, сделали гидроизоляцию и заделали швы, отремонтировали также тротуары. Ремонт проводился поочередно на каждой полосе, поэтому движение транспорта на этом участке не останавливали. На очереди ремонт на МКАД в районе деревни Зацень. Мостостроители начнут его 5 июля.