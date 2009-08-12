На «Мисс Интерконтиненталь-2009» Беларусь представит минчанка Мария Есьман

Такое решение жюри приняло, обстоятельно изучив фото- и видеоматериалы 40 красавиц, попавших в поле зрения жюри во время кастинга 31 июля и 1 августа.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь телеканала ОНТ Алина Провоторова. Девушку, которая представит Беларусь на всемирно известном конкурсе, в Минске искали два дня.

Марии Есьман 19 августа исполняется 20 лет, её рост 177 см. Она студентка юридического факультета БГУ. 10 лет профессионально занимается бально-спортивными танцами, побеждала во многих конкурсах. Окончила музыкальную школу по классу скрипки.

– Я очень люблю заниматься спортом, веду здоровый образ жизни. Летом много катаюсь на велосипеде, хожу плавать, а зимой – встаю на лыжи, коньки, – рассказала претендентка на самую дорогую переходящую корону королевы красоты. К слову, сегодня, 12 августа, в начале десятого утра девушка уже собиралась на занятия танцами.

После объявления 11 августа в вечернем телеэфире имени белорусской конкурсантки 19-летней Марии пришлось «повисеть на трубке». Потому что с поздравлениями звонили друзья, знакомые, знакомые друзей и друзья знакомых.

– Очень приятно, конечно. Я благодарна жюри, что их выбор пал на меня, постараюсь не подвести и достойно представить страну, – сказала она.

Студентку 2-го курса юридического факультета БГУ Марию Есьман теперь ждут репетиции и работа над окончательным образом.

Напомним, что в прошлом году белоруска Любовь Яковина стала второй вице-мисс и «Мисс Интерконтиненталь – Европа». И этот факт ещё больше подтолкнул международных ценителей красоты к идее – очередное шоу провести именно в Минске. Самые красивые девушки со всего мира приедут в Беларусь в сентябре. Шоу «Мисс Интерконтиненталь-2009» пройдет в Минске 27 сентября.