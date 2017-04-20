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На Минском море ввели запрет на ловлю щуки, штраф – до 50 базовых

20 апреля 2017 15:34
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Новости Беларуси. Рыбалка на Минском море отменяется. Решением Минского районного исполнительного комитета установлен запрет на лов щуки.

Мера, связанная с недавним зарыблением Заславского водохранилища, будет действовать до 31 мая.

Сотрудники инспекции по охране животного и растительного мира советуют рыболовам отпускати обратно в воду случайно пойманную во время запрета щуку.

Иначе неизбежен штраф от 20 до 50 базовых величин.

Плюс за каждую пойманную в период запрета особь придется заплатить до 9 базовых величин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На Минском море ввели запрет на ловлю щуки, штраф – до 50 базовых-1

# общество # Рыбалка в Беларуси # Фотофакт

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