На Минском море ввели запрет на ловлю щуки, штраф – до 50 базовых

Новости Беларуси. Рыбалка на Минском море отменяется. Решением Минского районного исполнительного комитета установлен запрет на лов щуки.

Мера, связанная с недавним зарыблением Заславского водохранилища, будет действовать до 31 мая.

Сотрудники инспекции по охране животного и растительного мира советуют рыболовам отпускати обратно в воду случайно пойманную во время запрета щуку.

Иначе неизбежен штраф от 20 до 50 базовых величин.

Плюс за каждую пойманную в период запрета особь придется заплатить до 9 базовых величин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.