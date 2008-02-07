На Минском книжном форуме - День библиотек

Впервые в белорусскую столицу приехали с книжными новинками издатели Казахстана, Таджикистана, Венесуэлы и Швейцарии.Также во второй день работы 15-й Международной книжной ярмарки состоится заседание круглого стола "Библиотеки, издательства и книготорговые организации: модели взаимодействия в формировании единого информационного пространства", специалисты Беларуси и России обсудят новые технологии в книжной торговле.



Широкую интересную экспозицию и программу подготовило гостям выставки государство Израиль - почетный гость выставки.