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На Минской ТЭЦ-5 запустили второй энергоблок – самую мощную на сегодня парогазовую установку в республике

28 декабря 2011 13:24
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Новости Беларуси, Минск. Ее мощность – 400 Мегаватт. Стоимость проекта – более четверти миллиарда евро. Кредит на строительство выделил Китай.

Вместе с оборудованием в Беларусь приехали и несколько сотен специалистов из Поднебесной. Сейчас они занимаются наладкой и тестированием запущенного на днях энергоблока.

Установка в целом должна повысить эффективность работы белоруской энергосистемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кишко, директор Минской ТЭЦ-5:
Второй энергоблок – это новые технологии, современное оборудование высокая экономичность. Проект выполнялся «под ключ». Оборудование здесь и китайское, и японское, и американское. 

Лэй Джун Фу, генеральный директор компании-подрядчика (Китай):
Китайская сторона уделяет большое внимание этому объекту. Все процессы успешно выполняются. Сейчас ведется продувка парогазовой установки. После этого мы будем готовиться к 72-часовому тестовому режиму работы.

# общество # Беларусь-Китай

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