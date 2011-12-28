На Минской ТЭЦ-5 запустили второй энергоблок – самую мощную на сегодня парогазовую установку в республике

Новости Беларуси, Минск. Ее мощность – 400 Мегаватт. Стоимость проекта – более четверти миллиарда евро. Кредит на строительство выделил Китай.

Вместе с оборудованием в Беларусь приехали и несколько сотен специалистов из Поднебесной. Сейчас они занимаются наладкой и тестированием запущенного на днях энергоблока.

Установка в целом должна повысить эффективность работы белоруской энергосистемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кишко, директор Минской ТЭЦ-5:

Второй энергоблок – это новые технологии, современное оборудование высокая экономичность. Проект выполнялся «под ключ». Оборудование здесь и китайское, и японское, и американское.

Лэй Джун Фу, генеральный директор компании-подрядчика (Китай):

Китайская сторона уделяет большое внимание этому объекту. Все процессы успешно выполняются. Сейчас ведется продувка парогазовой установки. После этого мы будем готовиться к 72-часовому тестовому режиму работы.