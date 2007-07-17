На минских пляжах госконтроль

Чуть меньше месяца назад инспекторы уже критиковали столичные зоны отдыха.

Не отдыхать, а проверять, в каких условиях отдыхают другие. Вояж на минские воды ревизоров впечатлил сразу. Для начала, госконтролю ненавязчиво предложили изменить маршрут. Правда, табличка с красноречивым названием почему-то указывает путь на коттеджный поселок. А вот пункт проката лодок и катамаранов, вероятно, место для особо посвященных. Хотя, теоретически, плавсредства на Цнянском водохранилище есть, так же, как и одна раздевалка на два пляжа.



Места торговли оказались как никогда оперативны. Удивительно, что они вообще появились. После последней проверки - тогда у предпринимателей не было даже холодильников - все лавочки на этом берегу закрыли.

Берег называется громким словом "пляж". Как, впрочем, и прибрежная зона Комсомольского озера. Из истории здесь не только название, но и катамараны. Уже не первой, и даже не второй свежести.

После предыдущей проверки кое-что на местных водах все-таки изменилось: хотя бы облагородили пункты проката. Заплыв у минских пляжей, как и у тамошних катамаранов, пока явно на короткие