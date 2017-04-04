На Минщине в 2017 году выделено почти 14 миллионов рублей на ремонт автодорог

Новости Беларуси. Для того, чтобы путешествия для жителей и гостей области стали комфортными, работает и целый парк новой дорожной техники. Так, в Березинском районе в ямочном ремонте отличным помощником стала установка отечественного производства. Компактное устройство работает при температуре от 5 до 45ºС и устанавливается на самосвал всего за несколько часов.

Сжатым воздухом с дороги выдувается пыль, после впрыскивается эмульсия, которая заполняет мельчайшие трещины.

Установка уже доказала свою эффективность. К слову, таких машин в стране всего 13.