На Минщине в 2017 году выделено почти 14 миллионов рублей на ремонт автодорог

Новости Беларуси. Для того, чтобы путешествия для жителей и гостей области стали комфортными, работает и целый парк новой дорожной техники. Так, в Березинском районе в ямочном ремонте отличным помощником стала установка отечественного производства. Компактное устройство работает при температуре от 5 до 45ºС и устанавливается на самосвал всего за несколько часов.
Сжатым воздухом с дороги выдувается пыль, после впрыскивается эмульсия, которая заполняет мельчайшие трещины.
Установка уже доказала свою эффективность. К слову, таких машин в стране всего 13.
Николай Балашевич, водитель землеустроительной службы Березинского райисполкома:
Третий сезон, никаких поломок, ничего – помазали, помыли, загрузили и поехали. С апреля по ноябрь, наверное, будем работать, на наших дорогах ямок много. А потом снимаем ее, вешаем по зиме. Установка, хочу сказать, очень хорошая. Оператору моему тоже хорошо работается, легко. К любой ямке мы подъехали, он подошел. Расстояние три метра, можем спокойно работать.
Сезон ямочного ремонта продолжится на Минщине до конца апреля. Эксперты отмечают, что качество магистралей области в 2017 году лучше, чем в 2016.
И называют цифру в 15%.