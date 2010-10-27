На Минщине определили первую десятку делегатов на Всебелорусское народное собрание

До конца следующей недели на собраниях уполномоченных — представителей трудовых коллективов и общественных объединений — назовут имена делегатов.

Это обычно Евгений Скрундь в рабочей одежде. Сегодня глава Воложинского СПК «Першаи -2003» — при ярком галстуке и рубашке в тон. При параде по случаю районного собрания уполномоченных. Оказалось — не зря. Он стал одним из десяти делегатов на Всебелорусское вече от Воложинского района. Уже после заехал на ферму. Хозяйство — прежде всего.

важды ездил глава СПК на масштабный форум. Вспоминает, что на первом люди были какие-то агрессивные, а потом перешли к серьезному решению важных вопросов. Будь то продовольствие, экспорт или жилье. Лично Евгений Евгеньевич ратует за людей не «от асфальта» — так он говорит — а за людей от земли. Сам такой. Начинал с должности полевода, а сегодня вот уже 20 лет как во главе хозяйства Першаи. В этом году достроили новую ферму — ставку делают животноводство. В будущем возьмутся за свинокомплекс.

Евгений Скрундь, председатель СПК «Першаи-2003»:

В корне поменялась жизнь в стране и на селе. Тот, кто не ленится, хочет жить, зарабатывать деньги — пожалуйста, живи и зарабатывай. Есть и жилье — такое, что мечтать надо.

Что ни говори, а жители городов, и, особенно, жители столицы — люди избалованные. Поэтому даже к такому грандиозному событию, как Всебелорусское народное собрание, которое проходит раз в пять лет, относятся вполне спокойно. Чего не скажешь о жителях небольших белорусских городков. На местах делегаты на Всебелорусское вече с большей ответственностью относятся к своей миссии. Ведь за ними стоят люди. Причем этих людей ты знаешь поименно.

На собраниях уполномоченных — люди заметные. Практически все знают друг друга в лицо. А глава местного исполкома обращается к присутствующим строго по имени-отчеству. В Воложине собрались, чтобы назвать первую десятку делегатов Минщины. Уполномоченные — это люди, которым организации и коллективы доверили право назвать участников вече от района. Такие собрания будут проходить по всей стране до конца следующей недели.

Анна Кононович, начальник отдела по дела молодежи Воложинского райисполкома:

Такая форма, как Всебелорусское народное собрание, не просто имеет место. Это очень важно, это должно быть. Планирование жизни нашей республики — это важный политический момент.

Выбирают достойных представителей в ходе прямого голосования простым поднятием руки. Такая встреча — повод еще раз подвести итоги работы. Это 6-7 декабря речь пойдет о стране. Сегодня о маленькой ее части — Воложинской земле.

Владимир Наумович, председатель Воложинского райисполкома:

Основная задача, которая была поставлена — это экономическая эффективность. Это условия, это труд, это демографическая ситуация, которая в районе выполняется, к счастью, с достоинством. Люди работают хорошо и красиво.

Среди избранных — разные люди. И глава СПК, и предприниматель, есть водитель, здесь же командир военной части , глава ветеранской организации. На месте говорят, что еще нужно решить для жизни. Повышение зарплаты останется в приоритетах для страны. В предстоящую пятилетку планируется, в том числе, сделать упор на помощь молодым семьям, решение их жилищных проблем.

Петр Щербитов, главный инженер строительной организации:

Чисто с профессиональной точки зрения хочу сказать, что сегодня в строительной отрасли самый больной вопрос — это подготовка кадров, как высшего звена, так и рабочих специальностей.

Последние пять лет все усилия направили на повышение качества жизни и зарплаты белорусов, а также поиск способов энергосбережения. От собрания к собранию все больше сфер охватывают народным вниманием. Сейчас это еще и АПК, малые города, предпринимательство. Всего делегатами форума станут 2,5 тысячи человек — по 350 от области и 400 от столицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Бреус, Евгений Левковец, телекомпания СТВ