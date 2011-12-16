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На Міншчыне праходзяць рэйды па выяўленні нелегальных кропак рэалізацыі піратэхнікі

16 декабря 2011 13:51
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Праваахоўнікі сумесна з падатковымі інспектарамі адсочваюць продаж навагодніх феерверкаў, салютаў, хлапушак на «чорным рынку».

Аматарам незаконнага гандлю пагражае адміністрацыйная адказнасць: штраф да 100 базавых велічынь і канфіскацыя «святочнага» тавару.

Да слова, такія меры ўжо паспелі напужаць нелегалаў. Так, на Салігоршчыне сёлета не зафіксавана ні аднаго выпадку незаконнага продажу, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Аляксей Барцэвіч, оперупаўнаважаны аддзялення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Салігорскага РАУС:
В городе существует три легально зарегестрированных предприятия, где раелизуется пиротехника в достаточном количестве по довольно конкурентным ценам. Поэтому нет острой необходимости в нелегальной реализации.

Яўген Новік, індывідуальны прадпрымальнік:
Чем легальная продажа пиротехники выгодна? Продавец может объяснить покупателю, что это такое, правила безопасности, правила запуска. Даже есть оно сработало каким-то образом не так, человек может обратиться и вернуть нам этот изделие. Мы всегда возместим.

# общество

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