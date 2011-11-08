На Міншчыне арганізаваны конкурс маладзёжных інвестпраектаў. Аўтары трох лепшых атрымаюць дапамогу 10 млн рублёў на іх рэалізацыю

Ініцыятары акцыі – абласная арганізацыя Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі і адзін з інкубатараў па падтрымцы малога бізнеса.

На суд экспертнай камісіі свае ідэі прадставілі 7 бізнэс-пачаткоўцаў з розных раёнаў вобласці. Тут і святочнае агенцтва, і юрыдычная кансультацыя, і інтэрнэт-магазін.

Аўтары трох лепшых праектаў атрымаюць дапамогу 10 мільёнаў рублёў на іх рэалізацыю. А самая крэатыўная ідэя пазмагаецца за перамогу на рэспубліканскім узроўні, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Наталля Нямкевіч, удзельнік конкурса бізнес-праектаў:

Дух соревнования, в первую очередь, нужен, потому что только он заставляет нас двигаться. А такие проекты как «Включайся» и его продолжение – «Заработай» – дают возможность получить базовые знания для открытия своего частного дела даже не экономисту.

Второй момент – это денежная поддержка, которая дается для открытия своего дела.

Также он дает возможность каждому попробовать себя.

Вікторыя Мінанава, другі сакратар Мінскаго абласнога камітэта «БРСМ»:

Наша основная цель – сегодня не только прослушать участников, начинающих бизнесменов Беларуси, но и оказать им посильную поддержку. Всячески будем им помогать, способствовать этому.